Stendal: Warum die öffentliche Toilette ein Problem ist

Leser beschwert sich über mangelnde Hygiene in der öffentlichen Toilette in Stendal. Was die Reinigung des WCs die Stadt im Jahr kostet.

Die öffentliche Toilette in der Priesterstraße in Stendal war – zumindest beim Besuch der Volksstimme – nicht verschmiert.

Stendal - Ein Volksstimme-Leser hat sich am Telefon über die öffentliche Toilette hinter dem Winckelmannplatz in der Priesterstraße in Stendal beschwert. Die Toilette sei stark verdreckt und nicht zu benutzen. Was die Stadt zur Kritik sagt.