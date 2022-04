Stendal: Was sich ein Handwerker von der Politik wünscht

Der Obermeister der Tischler-Innung Stendal hat verschiedene Vorschläge an die Politik. Es geht unter anderem um Bildungsförderung und darum, den Wirtschaftsstandort Altmark zu stärken.

Stendal - Was ist das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland? Die Autoindustrie? Nein. Es ist das Handwerk. Das sagt Wolfgang Berndt, Obermeister der Tischler-Innung Stendal. Er wendet sich mit verschiedenen Wünschen und Vorschlägen an die Politik, damit sein Dienstleistungssektor nicht ausstirbt.