Stendal: Wie ein Austauschschüler aus Amerika die Stadt erlebt

Harrisen Cefalu-Schwartz aus Washington nimmt am Parlamentarischen Patenschaftsprogramm teil und lebt aktuell in Stendal. Herbert Wollmann (SPD) ist als Bundestagsabgeordneter sein Pate.

Herbert Wollmann (links) im Gespräch mit dem Austauschschüler Harrisen Cefalu-Schwartz (rechts) und Romy Schwarzer im Kaffeekult in Stendal.

Stendal - „Ich habe noch nie eine gute Bratwurst probiert“, sagt Harrisen Cefalu-Schwartz aus Washington. Mit diesem Satz begründet der 18-Jährige seine Entscheidung, sich für den Schüleraustausch im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) beworben zu haben. Nun traf er zum ersten Mal seinen Paten, den Bundestagsabgeordneten Herbert Wollmann (SPD). Beide lernten sich in der letzten Woche im Kaffeekult am Marktplatz in Stendal näher kennen. Seine Gastschwester, Romy Schwarzer, begleitete ihn.