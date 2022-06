Stendal: Wie sich Netflix, Disney+ und Corona auf Kinos auswirken

Es ist heute so leicht wie nie, einen Film zu gucken. Dank Netflix und Co. braucht man dafür nicht mal mehr das Kino. Stehen kleine Kinos wegen Corona und der Dominanz der Streaminganbieter vor dem Aus?

Stendal - An keinem Ort der Welt sind die Filme so packend, die Sitze so weich und das Popcorn so lecker wie in den Sälen eines Kinos. Nach inzwischen zwei Jahren pandemischem Ausnahmezustand fällt es jedoch schwer, das nicht zu vergessen. Das bestätigt auch Günther Tyllack, Leiter des Stendaler Uppstall-Kinos. Wegen Corona hätten viele Deutsche gelernt, wie bequem es sein kann, den neuesten Action-Film mittels Streaming von zuhause aus zu genießen. Hat Corona also zu einer Zeitenwende geführt, wenn es darum geht, wie und wo man seine Filme schaut?