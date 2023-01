Stendal zieht letzte Option und will Headhunter für Stellensuche beauftragen

Stendal - Die gesamte Entwicklung der Bauvorhaben in Stendal hängt von dieser Stelle ab: Amtsleiter Planungsamt. So beschreibt es die Stadtverwaltung in einem Antrag, mit dem sich der Hauptausschuss am Mittwoch, 11. Januar, auseinandersetzen muss. Es geht darum, einen sogenannten Headhunter damit zu beauftragen, einen Planungsamtsleiter zu finden.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.