Stendal - Die Mitarbeiter des Evangelischen Hospizes in Stendal können sich in der diesjährigen Vorweihnachtszeit fast täglich über Spenden freuen. Meist sind es Geldspenden. Doch das ist Steffi Ulbrich zu unpersönlich, sagt sie. Deshalb haben sie und ihr Mann sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, um den Bewohnern des Hospizes in der Wendstraße eine Freude zu machen.

Dafür hat sich Steffi Ulbrich mit dem Möbelhaus Porta in Stendal zusammengetan. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, den Hospizbewohnern einen Wunsch zu erfüllen. Dazu stellte die Fachtherapeutin kurzerhand einen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Möbelhauses auf. Statt die Zweige des Nadelbaums wie üblich mit Kugeln zu schmücken, hängte sie Tüten an das Nadelkleid des Baumes. Darin befand sich jeweils ein Wunsch, den die Porta-Kunden den Bewohnern des Hospizes beziehungsweise deren Angehörigen erfüllen konnten.

Nach wenigen Tagen alle Wünsche erfüllt

Das Konzept war denkbar einfach, wie Steffi Ulbrich erklärt: „Die Leute konnten sich eine Tüte vom Baum nehmen und den darin enthaltenen Wunsch bezahlen“. Dabei handelte es sich vor allem um Gutscheine – zum Beispiel für einen Kinobesuch, eine Massage oder ein Freigetränk im Café.

Die Idee kam bei den Stendalern so gut an, dass bereits nach wenigen Tagen alle Wünsche erfüllt waren. Begeistert von der Unterstützung zögerte Steffi Ulbrich nicht lange und bastelte die nächsten Tüten. Und auch diese Fuhre voller Wünsche war nach wenigen Tagen erfüllt. Wie viele Wünsche es insgesamt waren, kann die Stendalerin nicht sagen.

Tradition fortgesetzt

Mit der diesjährigen Wunschbaumaktion setzen Steffi Ulbrich und das Möbelhaus Porta eine Tradition fort, die im vergangenen Jahr von den Mitarbeitern des Autohauses Nawrath in Stendal begonnen wurde. Als Nächstes möchte sie den Staffelstab an die Immobilienmakler von LS Immobilien in Stendal weitergeben, in der Hoffnung, dass diese Tradition noch lange fortgeführt wird.

Diese Hoffnung teilt der Geschäftsführer des Hospizes, Pfarrer Ullrich Paulsen. „Wir sind auf Spenden angewiesen.“