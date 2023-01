Russischer Angriffskrieg Stendaler fährt seit einem Jahr Hilfstransporte in die Ukraine - Was er erlebt hat

Der Krieg in der Ukraine dauert schon fast ein Jahr an. Der Stendaler Jochen Claus fuhr in dieser Zeit vier Hilfstransporte in das Land. Er hat Hilfsbereitschaft, aber auch Armut und Elend erlebt.