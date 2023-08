Stundenlanges Warten, Ausfall von Sprechzeiten, zu wenig Personal: Im Einwohnermeldeamt in Stendal muss sich dringend etwas ändern. Die Stadt hat dafür einen Plan.

Im Stendaler Stadthaus Markt 14/15 wurden zusätzliche Stühle für Bürger aufgestellt, die im Einwohnermeldeamt warten müssen. Der Bildschirm zeigt die Nummer, die an der Reihe ist.

Stendal - Wer in den vergangenen Wochen und Monaten etwas im Stendaler Einwohnermeldeamt zu erledigen hatte, musste außer seinen Unterlagen und einem neuen Passbild für den Ausweis vor allem eines mitbringen: Zeit, verbunden mit Geduld und starken Nerven. Denn insbesondere in der Urlaubszeit hatte sich die Situation zugespitzt. Was sich jetzt ändern soll.