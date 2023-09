Die Grundschule „Am Stadtsee“ macht es vor: So einfach kann Müllsammeln in den Schulalltag eingebunden werden.

Stendal - Der Sachunterricht für die Klasse 3b der Europaschule GS „Am Stadtsee“ in Stendal findet am Dienstagvormittag ausnahmsweise nicht im Klassenraum statt. Bewaffnet mit gelben Warnwesten, Greifern und großen Eimern geht es zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Romanowsky raus auf den Schulhof. Das Motto für die Grundschüler: „Wir räumen auf.“ Dem Müll wird der Kampf angesagt.

Hintergrund für diese Aktion ist der „World Clean Up Day“ (dt. Weltaufräumtag) am Sonnabend, 16. September. Im Zuge des weltweiten Aktionstages heißt es für alle elf Klassen der Grundschule: „ Stadtseekids räumen auf“.

Grundschüler finden viel Hundekot

Jeweils in einer Schulstunde räumen die Schüler entweder auf dem Schulhof, wie die 3b, am Stadtsee oder im Schulumfeld und auf dem Schiffsspielplatz in der Nähe der Schule auf. Dort hat bereits eine der ersten Klassen am Montag Müll aufgepickt und volle Eimer mitgebracht. Die stellvertretende Schulleiterin der Grundschule, Andrea Thiemann, merkt an: „Vor allem Hundeexkremente gab es dort.“

Die gibt es auf dem Schulhof glücklicherweise nicht, dafür ganz viel anderen Müll. Trotz anfänglicher Regentropfen lassen sich die Drittklässler nicht aufhalten. Sie sind Feuer und Flamme für die Aufräumaktion. Mit ihrem Werkzeug flitzen die 22 Kinder über den Schulhof und räumen auf. Nach knapp einer Schulstunde sind die Eimer gut gefüllt mit allerlei Müll.

Sie haben unter den Spielgeräten und auf dem restlichen Gelände nicht nur eine Menge Plastikverpackungen, halbvolle Wasserflaschen und Apfelreste gefunden. Ebenso hatten sich einige Socken auf den Pausenhof verirrt, die die Schulkinder stolz in ihre Eimer packen. Zum Ende der Schulstunde kommt der Müll ordnungsgemäß in die Tonne.

Müllsammeln wird in den Lehrplan eingebunden

Im Lehrplan finden die Themen Umwelt und Müll ebenfalls ihren Platz. Egal in welcher Klasse, es lasse sich überall unterbringen, so die stellvertretende Schulleiterin. Beispielsweise beim Thema Landwirtschaft oder wie Mülltrennung richtig funktioniert. Auch im Alltag soll das Projekt den Schülern helfen. „Wir wollen bei den Kindern ein Bewusstsein dafür schaffen und sie animieren, selbst der Umwelt etwas Gutes zu tun“, sagt Andrea Thiemann.

In Stendal räumen in dieser Woche nicht nur die Grundschüler auf. Auch Fridays for Future Stendal animiert, am „World Clean Up Day“ teilzunehmen.