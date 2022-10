Corona-Impfungen Stendaler Impfzentrum schließt zum Jahresende seine Türen

Die letzte Spritze gibt es am 15. Dezember. Danach soll das Impfzentrum des Landkreises Stendal in der ehemaligen Frauenklinik in der Bahnhofstraße trotz aktuell steigender Corona-Zahlen schließen.