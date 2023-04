Stendal - „Wir schließen – alles muss raus“ ist groß und deutlich in den Schaufenstern zu lesen. Das Unternehmen „anika schuh“ verabschiedet sich aus Stendal, im Laden an der Breiten Straße läuft der Räumungsverkauf. Preisnachlässe lockt Kunden an, und somit hat Verkäuferin Sarah Selzer an diesem Nachmittag alle Hände voll zu tun. Mit ihr sind es drei Mitarbeiterinnen, die sich eine neue Arbeitsstelle suchen müssen. Das Datum für den Auszug steht bereits fest.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.