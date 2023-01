Stendaler Jugend darf über Gestaltung der neuen Sitzmöbel abstimmen

Auf dem Mönchskirchhof soll im Zuge der Platzneugestaltung eine Sitzgruppe entstehen. Nun können die Stendaler Jugendlichen darüber abstimmen, welches Bänke ihnen am Besten gefallen.

Vor dem Hildebrandgymnasium soll auf dem Mönchskirchhof in Stendal eine Sitzgruppe errichtet werden

Stendal - Sie ist so etwas wie die Stimme der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Stendal. Janine Kaminski, Projektkoordinatorin von KinderStärken e.V., trägt die Meinung der jüngeren Stadtbewohner, mit denen sie als Sozialpädagogin spricht, in die Gremien und Ausschüsse der Stadt.