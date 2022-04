Stendaler Puppenspielerin über Kinderbetreuung in der Corona-Zeit und die Frage, was noch normal ist

Claudia Tost ist seit 2013 am Theater der Altmark in Stendal als Puppen- und Schauspielerin sowie Theaterpädagogin tätig.

Stendal - Die Puppen- und Schauspielerin Claudia Tost (45) erblickte in Cottbus das Licht der Welt, wuchs aber in der Nähe von Berlin auf. Während eines Austausch-Stipendiums sammelte sie erste Theatererfahrungen an der High-School. Im Interview spricht sie über coronabedingte Probleme bei der Pädagogik und philosophiert darüber, was heutzutage noch normal ist.