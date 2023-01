Stendalerin zur Ehrenamtskarten: „Längst überfällig“

Stendal - Anke Grandt ist ehrenamtliche Leiterin einer Selbsthilfegruppe in Stendal für Personen, die an der chronischen Schmerzerkrankung Fibromyalgie erkrankt sind. Eine Aufgabe, in die sie seit 2015 ihr gesamtes Herzblut steckt, wie die 54-Jährige im Gespräch mit der Volksstimme sagt. Für ihre Hingabe wurde sie zum Jahresende 2022 mit der Ehrenamtskarte ausgezeichnet. Nun erzählt sie im Gespräch mit der Volksstimme, was sie über die Auszeichnung denkt.