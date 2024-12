Dieses Geländer zwischen Winckelmann-Gymnasium und NP-Markt in Stendal sollte schon vor Jahren entfernt werden: Warum es immer noch steht.

Dieses Geländer im Uchtewall in Stendal soll abgebaut werden, damit sich Fahrradfahrer den schmalen Weg rechts nicht länger mit Fußgängern teilen müssen. Doch getan hat sich seit Jahren nichts.

Stendal. - Der Stadtrat in Stendal hat beschlossen, dass das Geländer im Uchtewall zwischen Winckelmann-Museum und NP-Markt verschwinden soll – und zwar im Sommer 2021. Was anfangs als fahrradfreundliche Geste gedacht war, zieht einen Rattenschwanz an bürokratischen Hürden nach sich.