Stendals Strom wird zum drittel Mal in zwölf Monaten teurer

So haben sich die Strompreise in Stendal von August 2021 bis August 2022 entwickelt.

Stendal - Stendaler werden demnächst tiefer in die Tasche greifen müssen, um ihre Stromrechnung zu bezahlen. Die Stadtwerke kündigten ihren Kunden eine drastische Preiserhöhung ab 1. August an, nachdem es im Juli durch die gestrichene Umlage aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu einer kurzen Entspannung in der Strompreisentwicklung kommen wird.