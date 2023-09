Der Lehrermangel macht sich auch in Stendal bemerkbar. Um die Situation zu entschärfen, sollen Stipendien Lehrkräfte in die Hansestadt locken.

Stipendien für Lehrer in Stendal geplant

Lehrerstipendien sollen in Stendal dem Mangel entgegenwirken.

Stendal - Um gegen den akuten Lehrermangel vorzugehen, der sich auch in Stendal bemerkbar macht, sollen in Zukunft drei Lehrerstipendien für die Hansestadt ausgeschrieben werden. Mit ihrem Vorschlag orientiert sich die Stadtverwaltung an der Nachbarstadt Gardelegen.

Dort laufe das Projekt „Gardelehrer“ schon seit mehreren Jahren erfolgreich, sagte Philipp Krüger, Leiter des Oberbürgermeister-Büros, im städtischen Kulturausschuss. „Es ist wichtig, Kontakte und Verbindungen aufzubauen, damit der Nachwuchs auch einen Grund hat, in Stendal zu bleiben“, argumentierte er.

In dieser Hinsicht äußerten einige Ausschussmitglieder noch ihre Bedenken, da Stendal ein Abwanderungsproblem habe. „Ein Stipendium bringt wenig, wenn die Lehrer danach wieder weggehen“, sagte CDU-Stadträtin Christel Güldenpfennig. Daher wird angestrebt, die Stipendiaten vertraglich an den Standort Stendal zu binden.