Stendals Oberbürgermeister Schmotz sieht das Land in der Pflicht, wenn Anlieger keine Straßenausbau-Beiträge mehr zahlen müssen.

Stendal l Jahr für Jahr bittet die Stadt Anlieger neu ausgebauter Straßen mit insgesamt sechsstelligen Summen zur Kasse: Voriges Jahr verlangte Stendal mehr als 264 000 Euro an Straßenausbaubeiträgen, im Jahr 2018 waren es sogar 333 000 Euro, berichtet Rathaussprecher Armin Fischbach.

Geht es nach der Landespolitik, könnten diese Kostenbescheide die letzten ihrer Art gewesen sein: Sachsen-Anhalt gehört bundesweit inzwischen zu den wenigen Ländern, in denen Kommunen die Grundstücks- und Hauseigentümer für Straßenbaukosten anteilig zahlen lassen. Weil sich diese finanzielle Belastung inzwischen zu einem Standortnachteil Sachsen-Anhalts entwickelt hat, sollen die Ausbaubeiträge auch hierzulande abgeschafft werden – möglicherweise sogar rückwirkend zum 1. Januar.

Hoffen aus Geld aus Magdeburgb

Sollte es so kommen, sieht Stendals Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) das Land in der Pflicht: „Ich gehe davon aus, dass das Land uns zu 100 Prozent die bislang von den Anliegern aufzubringenden Gelder ersetzt.“ Was der Rathauschef offiziell als Überzeugung formuliert, klingt in Zeiten von sich coronabedingt leerenden öffentlichen Kassen jedoch ein bisschen nach vager Hoffnung.

Und er macht klar: Sollte sich das Land mit Ausbaugeldern zurückhalten, verlangsamt sich das Straßenbauprogramm in Stendal. Unabhängig davon rechnet der Oberbürgermeister noch mit einer anderen Entwicklung: einer wachsenden Erwartungshaltung von Anliegern.

So könnte eine Straße, die in Zeiten von privat aufzubringenden Beiträgen von den Anwohnern noch als akzeptabel eingeschätzt wird, nach dem Ende dieser Abgaben schnell zu einer völlig unzumutbaren Holperpiste „verfallen“.

Um dem vorzubeugen, katalogisiert die Verwaltung derzeit den Zustand der Stendaler Straßen und stellt eine Prioritätenliste auf. „Die wird dann abgearbeitet“ – streng nach Bedarf, stellt der Rathauschef klar.

Projekt Winckelmannstraße

Das nächste größere Ausbauprojekt ist übrigens die Winckelmannstraße, wo 2021 die Arbeiter anrücken sollen. Weil sie im Sanierungsgebiet liegt, werden hier zwar keine Ausbaubeiträge fällig. Wohl aber sogenannte Ausgleichsbeiträge, mit der die Stadt den Wertzuwachs der Grundstücke abschöpft. Doch: Fallen die Ausbaubeiträge, werde es auch keine Ausgleichsbeiträge mehr geben.