Großbaustelle in Stendal bis 2022: Die Fahrbahn im Schadewachten wird aufgefräst, anschließend wird der Fußweg (rechts) aufgerissen. Gewerbetreibende und Gastronomen fürchten Einbußen. Foto: Regina Urbat

Neue Großbaustelle im Stadtzentrum von Stendal, die Arbeiten dauern bis 2022. Gewerbetreibende befürchten Einbußen, es hakt im Busverkehr.

Stendal l Baulärm im Stadtzentrum von Stendal - die Arbeiten auf der Großbaustelle im Schadewachten haben begonnen. Einher gehen sie mit Veränderungen und Einschränkungen, an die sich so mancher wohl noch gewöhnen muss.

Zum einen die Verkehrsteilnehmer und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, zum anderen die anliegenden Gewerbetreibenden. Letztere haben die neue Baustelle jedoch schlagartig zu spüren bekommen. „Es ist sofort verdammt ruhig geworden“, beklagt Uhrmachermeister Peter Brand. Mehr als hoffen, dass trotz der umfangreichen Arbeiten die Kundschaft den Weg in sein Fachgeschäft nicht scheut, bleibe ihm nicht. Er wünsche sich ausreichend Querungen über die Baustelle für Fußgänger, denn Umwege von einigen hundert Metern mag niemand gern in Kauf nehmen.

Rückgang der Laufkundschaft

Von Angst, dass sich die Bautätigkeit auf den Umsatz arg niederschlägt, spricht die Inhaberin des Blumenhauses gegenüber der Volksstimme. Der Platz, um vor ihrem kleinen Laden mit blühenden Auslagen die Kundschaft anzulocken, ist nun auf ein Minimum beschränkt. Für ein paar Wochen wäre das kein Problem, doch über einen Zeitraum mit diesen Einschränkungen zu kommen, davor habe sie eben Angst.

Bilder Chaos in der Rathenower Straße in Stendal wegen der Großbaustelle nebenan: Der Linienbus steckt fest, ein Lieferfahrzeug versperrt den Weg. Foto: Regina Urbat



Noch gefasst gibt sich der Chef des Griechischen Restaurants im Schadewachten. Er baue auf die Stammgäste und hoffe, „die Straße wird eher fertig und nicht erst - wie geplant - im Sommer 2022“. Dennoch befürchte auch er Einbußen durch die Bautätigkeit direkt vor der Haustür. „Die Gastronomie ist da sehr empfindlich, sie lebt auch von Laufkundschaft.“

Einhellig sind die Gewerbetreibenden der Meinung, dass es eine hilfreiche Geste seitens der Stadt wäre, wenn auf Schildern auf die Geschäftsleute, die trotz der Bautätigkeit für die Kundschaft da sind, hingewiesen werden würde. So wie einst während der Bautätigkeit auf dem Stendaler Marktplatz.

Stadt lehnt Hilfewunsch ab

Im Rathaus nachgefragt, heißt es, dass sich die Stadtverwaltung an solch einer Aktion nicht beteiligen werde. Der Vergleich hinkt zudem, weil die Baustelle im Schadewachten besser einsehbar sei als die damals auf dem Marktplatz. Zudem könnte sie als kommerzielle Werbung, finanziert durch eine Kommune, verstanden werden kann. Sollten sich die Gewerbetreibenden zusammenschließen, um eine ähnliche Wegweisung als Werbezweck wie einst am Markt aufstellen wollen, werde sich die Verwaltung „dem nicht in den Weg stellen“.

Ein weiteres Problem sei für Anlieger im Schadewachten der Lieferverkehr. Wie wichtig es ist, diesen wegen der veränderten Bedingungen in Stendals Innenstadt entsprechend zu koordinieren, wird gegen Mittag in der angrenzenden Rathenower Straße deutlich.

Busverkehr blockiert

Ein Lkw parkt dort, die Ladefläche ist geöffnet, doch vom Fahrer fehlt jede Spur. Fast eine ganze Stunde versperrt der Laster einem Linienbus den Weg. Wie sich später herausstellt, ist die ortsunkundige Besatzung des Lkw bei einem Kunden um die Ecke im Südwall beschäftigt gewesen und hat vom Chaos nichts mitbekommen. Auch nichts vom Ärger zahlreicher Busfahrgäste. Sie müssen sich obendrein auf Veränderungen durch den Wegfall angestammter Haltestellen einstellen. Das Unternehmen Stendalbus habe zwar rechtzeitig alle Vorkehrungen getroffen, „doch noch läuft nicht alles rund“, sagt Klaus-Dieter Schröter.

Als Beispiel, wo es oftmals hakt, nennt der Betriebsleiter den Sperlingsberg. Dort müssen Busse jetzt wenden, was Falschparker erschweren. Er baue darauf, dass sich die Leute auf die veränderten Situationen einstellen werden. „Hakt es weiter, müssen wir überlegen, was zu ändern ist“, sagt Schröter und ergänzt: „Die geänderte Linienführung ist noch in der Erprobungsphase.“