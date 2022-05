Street-Food-Festival: In Stendal ist der Drachenrauch angekommen

Das Street-Food-Festival auf dem Schützenplatz in Stendal hat den Besuchern einige außergewöhnliche Spezialitäten geboten. Ein Trend aus Amerika ist in Stendal beliebt.

Emily Klinker (11) probiert den Trend "Drachenrauch" beim Street-Food-Festival in Stendal aus.

Stendal - Ein süßer Trend aus Kalifornien ist mit dem Street-Food-Festival am Wochenende auch in Stendal angekommen. Die elfjährige Emily Klinker freut sich, die etwas andere Süßigkeit auf dem Schützenplatz mal zu probieren. Die Rede ist vom „Drachenrauch“. Was ist das überhaupt?