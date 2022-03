Studenten testen Segelflieger in Stendal jeden Tag nach dem Sonnenaufgang

In den vergangenen drei Wochen haben sich junge Segelflieger auf dem Flugplatz in Borstel bei Stendal gemütlich eingerichtet. Sie testen fleißig Segelflugzeuge. Von den Tests der jungen Segelflieger profitieren Wissenschaft und Wirtschaft.

Stendal - Die Nächte sind kurz dieser Tage im Zeltlager am Rande des Flugplatzes Borstel. Die Interessengemeinschaft Deutscher Akademischer Fliegergruppen (Idaflieg), also vom Segelflug begeisterte Studenten aus ganz Deutschland, hat dort zum dritten Mal ihr Camp aufgeschlagen. 150 Teilnehmer reisten im Verlauf der vergangenen drei Wochen an. So lange dauert ihre Aufenthalt in der Altmark. Noch vor Sonnenaufgang stehen sie dabei jeden Tag auf, um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Flugleistungsvermessung heißt das in der Sprache der Experten. Dabei werden die aerodynamischen Potenziale eines Fliegers ermittelt. Und das kann nur kurz nach Tagesanbruch geschehen, wie Fernando Trabucchi erklärt.