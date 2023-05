Die Hochschule Magdeburg-Stendal zieht viele Studenten in die Hansestadt. Das müssen Studenten bei der Wohnungssuche beachten, bevor sie Stendal ihre neue Heimat nennen können.

Studenten in Stendal müssen bei der Wohnungssuche schnell sein

Wohnen in Stendal

Die Wohnungssuche kann für Studenten in Stendal zur echten Zerreißprobe werden.

Stendal - Als Hochschulstandort ist Stendal für alle Altersgruppen ein attraktiver Wohnort. So nennen insgesamt 1650 Studenten die Hansestadt inzwischen ihre Heimat. Inflation und Energiekrise haben die Wohnungssuche für Studenten allerdings erschwert. So sieht der aktuelle Wohnungsmarkt in Stendal aus.