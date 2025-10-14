Schneise der Verwüstung Sturm kostet Stendal eine Viertelmillion Euro
Die verheerenden Sturmschäden vom Juni 2025 drücken schwer auf die Stadtkasse. Die Reparaturarbeiten ziehen sich. Im Stadtrat fragte ein Stendaler nach dem Zustand des Spielplatzes im Stadtforst.
14.10.2025, 13:48
Stendal. - Der Sturm vom 26. Juni dieses Jahres hat in Stendal und Umgebung zu verheerende Schäden geführt. In der Stadtratssitzung am Montag, 13. Oktober, zieht Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) ein Fazit und beantwortet die Frage, ob und wann der Spielplatz im Stadtforst repariert wird.