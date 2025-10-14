Die verheerenden Sturmschäden vom Juni 2025 drücken schwer auf die Stadtkasse. Die Reparaturarbeiten ziehen sich. Im Stadtrat fragte ein Stendaler nach dem Zustand des Spielplatzes im Stadtforst.

Stark verwüstet hatte der Sturm Ende Juni 2025 mehrere Waldstücke im Norden Stendals. Fast dem Erdboden gleichgemacht wurde ein Waldstück an der Landesstraße 16 zwischen Chausseehaus Hassel und der Abfahrt nach Eichstedt.

Stendal. - Der Sturm vom 26. Juni dieses Jahres hat in Stendal und Umgebung zu verheerende Schäden geführt. In der Stadtratssitzung am Montag, 13. Oktober, zieht Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) ein Fazit und beantwortet die Frage, ob und wann der Spielplatz im Stadtforst repariert wird.