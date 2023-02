Kläden/Berlin - „Wir wurden überrannt“, berichtet Antje Mandelkow, Inhaberin und Geschäftsführerin von Kelles Klädener Suppenmanufaktur, von der Grünen Woche in Berlin. Und: „Die Messe war ein Horror-Stress“, so Mandelkow im gleichen Atemzug. Dennoch war es für das Familienunternehmen aus Kläden „die beste Grüne Woche“, an der es teilgenommen hat. Ist die Kritik an der NVA-Feldsuppe (Nationale Volksarmee) bereits vergessen?