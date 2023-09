Ein großes Jubiläum steht dem Eisenbahnstandort Stendal ins Haus: Das Werk an der Tangermünder Straße begeht sein 150-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass lässt die Firma Alstom Blicke hinter die Kulissen zu und eine Lok durch die Werkshalle fliegen.

150 Jahre alt: Alstom in Stendal lässt zum Geburtstag ’ne Lok fliegen

Lädt für den 23. September 2023 zum Tag der offenen Tür ins Alstom-Werk nach Stendal ein: Niederlassungsleiter Jörg Neubauer, hier vor einer Lok. Ein ähnliches Gefährt wird am 23. September unter dem Dach dieser Halle fliegen.

Stendal - Es ist diese Mischung aus Gründerzeit und Hochtechnologie, die Besucher des Alstom-Werks in Stendal in ihren Bann zieht. Leider hat man nicht allzu oft Gelegenheit, auf das Werksgelände zu kommen. Doch in diesem Jahr ist alles anders.