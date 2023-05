Tag der Pflegenden Tagespflege in Stendal: Was Gästen geboten wird und wie das Angebot angenommen wird

Um Pflegende zu entlasten und ihren Angehörigen eine optimale Versorgung und Tagesstruktur zu gewährleisten, wurden Tagespflegen ins Leben gerufen. Am Tag der Pflegenden - 12. Mai - soll die Arbeit von Pflegenden gewürdigt werden. In der Hansestadt bietet unter anderem der Verein Bürgerinitiative Stendal (BIS) ein Angebot zur Tagespflege an.