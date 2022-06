Tangerhütte: Alle drei Grundschulen der Einheitsgemeinde Tangerhütte sollen CO2-Ampeln bekommen

Tangerhütte - Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte will 30 sogenannte CO2-Ampeln für die Klassen- und Lehrerzimmer der drei Grundschulen in ihrem Bereich anschaffen. Sie sollen den Zeitpunkt des Lüftungsbedarfes anzeigen und eine hohe Konzentration von Aerosolen vermeiden helfen. Um die im Rahmen der Coronapandemie empfohlenen Zusatzgeräte anzuschaffen, ist eine 100-Prozentige Förderung durch das Land in Aussicht gestellt worden.