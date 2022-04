Auktion Tangerhütte: Bietergefecht um 4-Quadratmeter-Grundstück mit Elbblick

Ein vier Quadratmeter großes Grundstück mit perfektem Elbblick in Bittkau bei Tangerhütte hat für unerwartet großes Interesse gesorgt. Wahre Bietergefechte ließen am letzten Auktionstag den Preis in die Höhe schießen.