Tangerhütte: Corona und Bauarbeiten haben die letzten Schuljahre geprägt

Corona mit seinen vielen, neuen Unterrichtsformen, aber auch der Schulumbau der alten Gemeinschaftsschule in Tangerhütte haben die letzten beiden Schuljahre der Abschlussklassen geprägt. Zur Zeugnisausgabe kehrten sie an den historischen Schulstandort zurück und bekamen Ratschläge vom Bürgermeister.

Sharon Hotopp (von rechts) und Nele Kraudelt übernehmen die Danksagung für die Klasse 10a in der neuen Mensa der Gemeinschaftsschule Tamgerhütte.

Tangerhütte - Sie waren zwei Schuljahre lang nicht mehr an ihrer alten Schule gewesen, weil die umfassend saniert wird. Zur Zeugnisausgabe aber kehrten die Zehntklässler der Wilhelm-Wundt-Gemeinschaftsschule Tangerhütte von der Außenstelle am Stadtrat an ihren alteingesessenen Schulstandort zurück.