Ukraine-Hilfe Tangerhütte: Fahrradwerkstatt für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine läuft auf Hochbetrieb

Es ist das 55. und das 56. Fahrrad, das Norman Rentner seit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine für die ehrenamtliche Fahrradwerkstatt des Netzwerks neue Nachbarn in Tangerhütte repariert hat. Er übergibt sie direkt an Anatolij und Natalija Lastowets aus Tschernihiw, und zwar bei deren Familienpaten, der Familie Friebus in Tangerhütte.