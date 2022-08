Hilferuf Tangerhütte: Löschwasser fehlt - Ortsfeuerwehr Grieben lehnt Verantwortung im Brandfall ab

Die Ortsfeuerwehr Grieben will künftig im Brandfall im Ort keine Verantwortung mehr übernehmen. Man fühle sich von der Verwaltung und vom Bürgermeister hintergangen. So hart drückte es Ortswehrleiter Manuel Schwendtke im Stadtrat aus. Das Ganze hängt mit einem neuen Brunnen zusammen, der am falschen Ort errichtet werden soll.