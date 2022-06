Tangerhütte: Recyclinghof-Kooperation mit der Lebenshilfe macht Schule

Das Kooperationsmodell zwischen Abfallentsorgungsgesellschaft Stendal (ALS) und Lebenshilfe, das seit drei Jahren auf dem Recyclinghof in Tangerhütte praktiziert wird, macht Schule. Geplant ist, weitere Annahmestellen in Bismark und Groß Schwarzlosen mit Lebenshilfe-Mitarbeitern zu bewirtschaften.

Patrick Seyschab, Kai Rothe und Michael Bartsch packen gerne mit an, wenn Sperrmüll, Gartenabfälle oder Elektrogeräte angeliefert werden.

Tangerhütte - Der Recyclinghof in Tangerhütte läuft seit der Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe sehr erfolgreich und dieses Modell soll nun auf andere Orte übertragen werden, so Hendrik Galster, Geschäftsführer der Abfallentsorgungsgesellschaft des Landkreises Stendal (ALS). Nicht nur, dass wilde Entsorgungen deutlich zurück gegangen sein sollen, der Erfolg in Tangerhütte lässt sich auch mit Zahlen belegen.