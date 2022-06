Vernissage Tangerhütte: Schloss mit Parallelen zum Brandenburger Tor wird Kunstgalerie

Künstlerin Ilonka Bürger führte das Leben aus Bayern in den Harz und später in die Altmark, aber auch immer wieder in die Welt hinaus. Ihre Lebenswege sind in ihren Bildern wiederzufinden und sollen in Kehnert öffentlich gezeigt werden– im historischen Schloss, gebaut vom Architekten des Brandenburger Tores in Berlin.