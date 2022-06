Photovoltaik Tangerhütte: Stadtwerke wollen Solarpark am Freibad bauen

Die Firma „Trianel Energieprojekte“ als Zusammenschluss zahlreicher Stadtwerke in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz will am Tangerhütter Horstweg eine 20 Hektar große Photovoltaikanlage (PV) errichten. Bis zu 1,3 Millionen Kilowattstunden an Ökostrom könnten dort produziert werden und die würden rund 370 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen.