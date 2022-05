Tangerhütte: Steigende Baupreise bringen Schulsanierung ins Wanken

Weil die Baukosten derzeit erheblich steigen, stand der zweite Bauabschnitt der Grundschulsanierung in Grieben bei Tangerhütte jetzt komplett auf der Kippe. Der Stadtrat in Tangerhütte sprach sich dafür aus, andere Vorhaben auf Eis zu legen, damit es an der Schule überhaupt weiter gehen kann.

Tangerhütte - Fehlt das Geld für die erwarteten Extra-Baukosten, dann wird in Grieben nicht weiter gebaut. So deutlich sagte es Bürgermeister Andreas Brohm den Stadtratsmitgliedern in Tangerhütte. Vorgesehen ist, das Obergeschoss zu sanieren, doch das kostet deutlich mehr als bisher geplant war. Und der Haushalt gibt keine Extra-Ausgaben her. Also muss woanders gestrichen werden.