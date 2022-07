Renaturierung Tangerhütte: Studenten erforschen wachsenden Artenreichtum im Tanger

Der Unterhaltungsverband Tanger mit Sitz in Tangerhütte hat in den vergangenen Jahren einiges an Renaturierungsprojekten an den Gewässern der Region auf die Beine gestellt. Dadurch ist er immer wieder auch Ziel studentischer Forschung und Abschlussarbeiten. Bei der jüngsten Exkursion ging es um die Auswirkung auf Flora und Fauna am Lüderitzer Tanger. Fest steht: Der Artenreichtum des Fließgewässers wächst wieder.