Tangerhütte: Viel zu lernen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Sprache, Energiesparen und auf sich selbst zu achten - es gibt in Deutschland aktuell viel zu lernen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. In Tangerhütte bekommen die Ersten schon Grundlagen vermittelt. Dank eines gut funktionierende Netzwerkes wird dort sogar Yoga auf Ukrainisch angeboten.

Tangerhütte - Die Lehrerin fragt „K wie …?“ Und prompt eröffnet sich im Raum ein unerwarteter Schwall aus neu gelerntem Vokabular: „K wie Katze, wie kochen, wie Kaffee.“- Und L? – „Laufen, lernen, leben, lieben …“, sprudelt es los. Was die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Frauen in den ersten Wochen ihres Grundlagenkurses an der Kreisvolkshochschule in Tangerhütte schon gelernt haben, kann sich sehen und hören lassen.