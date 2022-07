Tangerhütte widerspricht heimlich gegründetem Leader-Verein

Von „Klüngelei“, „Trickserei“ und einem „schmutzigen Start“ war im Stadtrat in Tangerhütte die Rede, nachdem die Ratsmitglieder erst in der Stadtratssitzung von der heimlich und kurzfristig erfolgten Gründung des neuen Leader-Vereins „Altmark-Elbe-Havel“ erfahren hatten. In der ersten Mitgliederversammlung will Tangerhütte Widerspruch einlegen.

Tangerhütte - Sieben „Wirtschafts- und Sozialpartner“, die nicht näher benannt werden, hatten sich bereits Ende Juni zusammengefunden und einen Verein ins Leben gerufen, in den nun auch Tangerhütte als Kommune eintreten soll. Darüber informierte der neu gewählte Vorsitzende Martin Schreiber in einem Schreiben an den Stadtrat. Die vorgezogene Neugründung habe auch mit einer „Fehlentwicklung“ zu tun, so Schreiber, wie sie bei der Gründung des Leadervereins „Mittlere Altmark“ in Bismark passiert sei.