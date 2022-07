Tangerhütte will „Microcamping“ als Modellprojekt in Lüderitz starten

Tangerhütte will auf den Trend „Microcamping“ aufspringen und am Lüderitzer Freibad ein Modellprojekt starten. Dort sollen im Rahmen eines Ideenwettbewerbs Wohnmobilstellplätze geschaffen werden – auch wenn es nebenan einen ganzen, ungenutzten Campingplatz gibt.

Lüderitz - In Lüderitz am Freibad zu campen könnte eine schöne Sache für Familien und Erholungssuchende sein. Einen sogenannten „Campingplatz“ gibt es seit Jahren, doch der kann nicht genutzt werden. Jetzt will die Verwaltung in Tangerhütte direkt am Freibad Wohnmobilstellplätze ausweisen – als Modellprojekt im Rahmen eines europäischen Förderprogramms.