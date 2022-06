Tangerhütter Kita ist auf den Hund gekommen

Tangerhütte - Mit stoischer Gelassenheit nimmt „Emma“ Platz in der Kinderriege am Fußboden, schaut aber schon gespannt auf den bunten Schnüffelteppich in der Mitte. Aufgabe von Gustav ist es, auf diesen einen kleinen Brocken auf die Farbe Blau zu legen, den sich „Emma“ nach entsprechendem Kommando gleich einverleibt. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Die Jungen und Mädchen lernen Farben kennen und die neue „pädagogische Mitarbeiterin“ in der Tangerhütter Kindertagesstätte „Anne Frank“ hat ihr Leckerli.