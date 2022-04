Wildpark Weißewarte: Stadt Tangerhütte und Betreiber vor Gericht

In Sachen Wildpark Weißewarte sitzt der Stadt Tangerhütte die Zeit im Nacken. Auch von Seiten des Betreibervereins, dem die Betriebserlaubnis entzogen wurde, droht Ungemach.

Weißewarte - In nichtöffentlicher Sitzung musste sich der Tangerhütter Stadtrat am Mittwochabend wieder einmal mit der Causa Wildpark Weißewarte beschäftigen und es wird nicht die letzte gewesen sein. Bereits am 26. Januar tagt das Gremium zu diesem Thema erneut. Dann steht der Gesellschaftervertrag für die gGmbH auf der Tagesordnung, die künftig für den Betrieb des Naherholungsziels zeichnen soll.