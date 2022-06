Kann die Tangermünder DLRG bald bauen? Stadtrat entscheidet

Tangermünde - Fast 200 Menschen sind aktuell in der Tangermünder DLRG organisiert, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Einen zentralen Anlaufpunkt in der Stadt hat die Gruppe, die auch von überregionaler Bedeutung ist, allerdings nicht. Die Fahrzeuge, die Boote und die übrige Technik sind an verschiedenen Stellen in Tangermünde untergebracht. Seit Jahren schon kämpfen die Wasserretter und ein eigenes Domizil.