Tangermünder Abiturientin erreicht das beste Ergebnis ihrer Schule aller Zeiten

Zwölf Schuljahre liegen hinter Miriam Büttner aus Tangermünde. Seit wenigen Tagen hält sie das Ergebnis ihrer Leistungen in den Händen. Die 18-Jährige hat etwas geschafft, was vorher kein anderer am Tangermünder Diesterweg-Gymnasium erreicht hat.