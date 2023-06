Bildung Tangermünde bietet mit Workshops Reise zu Kaiser Karl IV.

Das Leben im Mittelalter hautnah kennenlernen – das ist in diesem Jahr in Tangermünde möglich. Die Museen der Stadt Tangermünde bieten anlässlich des Jubiläums, dass Kaiser Karl IV. vor 650 Jahren auf der Tangermünder Burg einzog, Workshops für Kinder und Jugendliche an.