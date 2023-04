Es ist eine beinahe unendliche Geschichte – die Geschichte um die Befestigung des Kellerwegs in Langensalzwedel. Seit mehr als zehn Jahren kämpfen die Anwohner um eine Lösung. Jetzt ist sie greifbar nahe.

Kellerweg in Langensalzwedel. Hier entsteht eine feste Fahrbahnoberfläche.

Langensalzwedel - Es ist ein Licht zu sehen am Ende des seit Jahren lichtfreien Tunnels. Die Bewohner des Kellerwegs in Langensalzwedel können seit Mittwoch nicht mehr mit den Autos an ihre Grundstücke – und darüber sind sie nicht verärgert.