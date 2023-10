Die Fuchsjagd in Buch bei Tangermünde hat Tradition. Dabei ist sie keinesfalls ein Treffen alter Pferdenarren. Sie hat etwas Verlockendes für jede Generation aus der Region.

Lena Jakobs (links) und Yannik Drews gehören gemeinsam mit Gesa Benthien zu den aktivsten Reitern der diesjährigen Fuchsjagd in Buch.

Buch. - Emily Brandt sitzt in diesem Jahr ganz vorn. In der ersten Reihe der traditionsreichen Fuchsjagd des Reit- und Fahrvereins „Roland“ in Buch bei Tangermünde ist ihr Platz. Mit vier weiteren jungen Mädchen gehört ihr die erste Bank des großen Kremsers. Lutz Lüthgarth zieht ihn mit seinem Traktor über die Feld- und Waldwege.