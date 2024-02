Tangermünde will Gästebeitrag von Übernachtungs- und Tagestouristen verlangen. Hoteliers möchten, dass das Geld für Marketing eingesetzt wird. Wer zahlt in anderen Regionen des Landes einen Gästebeitrag?

Tangermünde. - Am Anfang stand die Idee. Und die ist in Tangermünde fast vier Jahre alt. Im Juni 2020 hatten vier Hoteliers wenige Tage nach der ersten Vorstellung des Tourismusmarketingkonzepts für die Stadt ihren Vorschlag unterbreitet. Der lautete: „Alle Bettenanbieter der Stadt führen pro Gast und Nacht einen Euro an die Stadt ab.“ Das Ergebnis: Mindestens 85.000 Euro würden auf diese Weise pro Jahr zusammenkommen. Dieses Geld müsste „verpflichtend und ausschließlich für ein touristisches Marketing verwendet werden“, so die Idee der Hoteliers.