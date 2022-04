Tangermünde hat eine neue Hausärztin

In Tangermünde gibt es eine neue Hausärztin. Jeanette Jungnickel hat sich mit ihrer eigenen Praxis niedergelassen.

Tangermünde - Es ist kein Aprilscherz. Am 1. April wagte Jeanette Jungnickel den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Fachärztin für Innere Medizin eröffnete ihre Hausarztpraxis in Tangermünde. Sie selbst sagt: „Jetzt bin ich da.“