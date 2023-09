Pfarrer Klaus Zebe (links) am Sonntagmorgen während des Autoscooter-Festgottesdienstes zusammen mit Jürgen Weinert, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Tangermünde.

Tangermünde - Es ist Sonntagmorgen. Klaus Zebe steigt um 5 Uhr in sein Auto. Sein Ziel ist Tangermünde. Hier startet pünktlich um 10 Uhr mitten im Burgfest-Getümmel ein Festgottesdienst auf dem Autoscooter. Und Klaus Zebe wird diesen als Pfarrer für Zirkus- und Schausteller-Seelsorge der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), so die offizielle Bezeichnung, leiten.