Simson-Kult Tangermünde lädt ein zum Schaufahren mit der Simson

Tangermünde ist Teil des „Tacheles“-Projektes, geleitet von der Uni Halle. Deshalb steht am 12. Oktober in der Stadt das ehemalige jüdische Leben im Mittelpunkt. Und genau an diesem Tag rückt auch die Simson in den Fokus.